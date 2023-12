As primeiras projeções dos resultados das eleições parlamentares na Sérvia de hoje dão uma vantagem confortável ao partido no poder, o SNS, do presidente sérvio, Aleksandar Vucic, com 46,6% dos votos, noticiou a televisão Insajder.

A coligação da oposição Sérvia contra a violência (SPN) segue de longe, com 23% dos votos, segundo a estimativa baseada em cálculos do Centro para Eleições Livres e Democracia (CeSID) e da agência Ipsos. A votação ficou marcada por relatos de irregularidades quer durante a campanha quer durante o dia de hoje, tendo a participação ficado nos 55%, uma hora antes do fecho das urnas, praticamente o mesmo valor de 2022. Observadores eleitorais e meios de comunicação independentes alertaram hoje para situações como sérvios provenientes da Bósnia a votar em mesas de voto não oficiais, enquanto uma equipa de monitorização foi atacada no norte da Sérvia. Os relatos foram disputados pelas autoridades de Belgrado, com a primeira-ministra, Ana Brnabic, a classificar as acusações de "mentiras que visam causar o pânico". A Sérvia elege hoje um novo parlamento e os municípios de 64 localidades, incluindo na capital Belgrado, em eleições antecipadas que apontam para a sexta vitória consecutiva do partido do Presidente Aleksandar Vucic. As principais forças da oposição (pró-Europa), que surgem coligadas, exigiam desde maio a convocação de legislativas antecipadas na sequência de dois graves incidentes armados em menos de 24 horas que provocaram 19 mortos, incluindo 10 numa escola de Belgrado.