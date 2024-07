O Partido Trabalhista deve vencer as eleições no Reino Unido, segundo a sondagem à boca das urnas feita para a BBC, ITV e Sky. Assim, Keir Starmer deverá suceder a Rishi Sunak, com 410 deputados eleitos, contra os 131 dos Conservadores, um dos números mais baixos por parte deste partido.

EPA/Jonathan Hordle / ITV HANDOUT