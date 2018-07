Duas carinhas celulares da PSP chegaram esta quinta-feira à tarde ao Tribunal de Instrução Criminal, em Lisboa, com alguns dos detidos do grupo de motociclistas Hells Angels, que deverão começar a ser ouvidos por um juiz cerca das 17:00.

As duas carinhas que transportavam os detidos chegaram ao Campus de Justiça sob grande aparato policial, composto por vários elementos da Polícia de Segurança Pública.

Segundo fonte do tribunal, o primeiro interrogatório judicial, na sequência do qual serão aplicadas as medidas de coação, deverá começar pelas 17:00.

A Polícia Judiciária deteve 59 elementos do grupo de motociclistas Hells Angels que estão indiciados por tentativa de homicídio, roubo, ofensa à integridade física e associação criminosa.

Na quarta-feira, a coordenadora da Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo Manuela Santos referiu, em conferência de imprensa, que acredita que muitos elementos ficarão em prisão preventiva, dada a gravidade os crimes pelos quais estão indiciados.

Quatro dos 59 elementos dos Hells Angels foram detidos em flagrante por posse de arma de fogo.

O grupo Hells Angels existe em Portugal desde 2002 e, desde então, tem sido monitorizado pela polícia.

Os atos violentos ocorridos em março no Prior Velho, Loures, que envolveram dois grupos rivais de motards, Hells Angels e Red&Gold, e que fez seis feridos, dos quais três graves foi a primeira manifestação mais violenta da organização que levou a PJ a agir.

A operação policial de desmantelamento do grupo também teve em conta a realização, de 19 a 22 julho, do encontro de Motards de Faro, onde poderiam ocorrer novamente confrontos entre os dois grupos.