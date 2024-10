A proposta de lei de Orçamento do Estado para 2025 foi hoje aprovada na generalidade com votos a favor dos dois partidos que apoiam o Governo, PSD e CDS-PP, e a abstenção do PS. Os restantes partidos da oposição – Chega, IL, BE, PCP, Livre e PAN – votaram contra.

O PS já anunciou que se irá abster também na votação final global, marcada para 29 de novembro, assegurando a viabilização do primeiro Orçamento do Estado apresentado pelo executivo minoritário PSD/CDS-PP chefiado por Luís Montenegro.

Pedro Nuno Santos, numa breve declaração aos jornalistas à saída do plenário, garantiu que o PS terá uma "postura responsável" na votação da generalidade.

O líder do PS, Pedro Nuno Santos, prometeu hoje uma “postura responsável” no processo de especialidade do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) e concordou com a ideia do primeiro-ministro de que “há vida para lá do excedente”.

À saída da votação que ditou, graças à abstenção do PS, a viabilização, Pedro Nuno Santos foi questionado pelos jornalistas sobre se as alterações cirúrgicas que disse que os socialistas vão tentar introduzir na especialidade podem ou não desvirtuar o orçamento.

“Nós somos um partido responsável e teremos uma postura responsável na especialidade, mas citando o senhor primeiro-ministro 'há vida para lá do excedente', e eu concordo com ele”, salientou, à porta da sala do Grupo Parlamentar do PS.

O presidente do Chega afirmou que o seu partido vai abordar com responsabilidade o processo de discussão do Orçamento do Estado na especialidade, mas alertou que quer fazer cumprir o seu programa eleitoral.

“Nós vamos trabalhar na especialidade com responsabilidade” e “sem desvirtuar aquilo que é o orçamento”, afirmou André Ventura em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, no final do debate e votação na generalidade do Orçamento do Estado para o próximo ano.

