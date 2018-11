António Costa, que falava em conferência de imprensa de balanço dos três anos do Governo, no Porto, adiantou que hoje mesmo a ministra da Saúde se reuniu no Hospital de S. João com a administração e com os arquitetos responsáveis pela revisão do projeto.

“Os arquitetos comprometeram-se a entregar um projeto revisto no final do primeiro semestre do próximo ano. Temos de aguardar que haja essa revisão do projeto e que seja entregue para, então, abrir concurso ou proceder por ajuste direto à contratação”, disse.

O primeiro-ministro referiu que se verificou, “pela voz do próprio diretor do Hospital de S. João, que o projeto que existia de há dez anos atrás está hoje obsoleto e que não faria sentido ser executado”.

“Portanto, era necessário alterar e fazer um novo projeto. Foi dada autorização para que fosse encomendado. A administração do hospital de S. João, entretanto, verificou que havia condições legais para não ser necessário contratar um novo projeto, mas proceder à revisão do projeto de há dez anos”, explicou.

António Costa garantiu “o empenho” do Governo para se encontrar “uma solução tão rápida quanto possível”, mas alertou que é necessária “uma solução efetiva”.