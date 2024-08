O primeiro-ministro, Luís Montenegro, está na zona, junto ao rio Douro, no concelho de Lamego, onde amarou hoje um helicóptero do dispositivo de combate aos incêndios, observou a agência Lusa no local.

O helicóptero amarou no rio Douro pelas 12:50, próximo da localidade de Samodães, Lamego, transportando seis passageiros, nomeadamente um piloto e uma equipa de cinco de cinco militares da Unidade de Emergência Proteção e Socorro (UEPS) que regressava do combate a um incêndio no concelho de Baião.

O piloto da aeronave foi resgatado com vida, apenas com ferimentos ligeiros.

Na última informação oficial, a GNR disse que se mantêm as buscas no rio, para os cinco elementos da UEPS, ainda desaparecidos, com meios marítimos da polícia marítima, bombeiros, mergulhadores, embarcações de recreio e militares da GNR.

A Guarda disse ainda que desconhecem, para já, as causas do acidente.

Contactado pelo SAPO24, o gabinete de Relações Públicas e Comunicação não dá informações que atualizem o comunicado onde referiam que estão cinco militares desaparecidos.