O anúncio foi feito pelo gabinete de Bettel, que frisou que nenhum dos outros líderes da União Europeia que compareceram no Conselho Europeu que decorreu quarta e quinta-feira da passada semana é considerado um contacto de proximidade.

De acordo com as regras vigentes no Luxemburgo, o contacto de proximidade é determinado por estar mais de 15 minutos junto a uma pessoa a uma distância de menos de 2 metros sem máscara.

Em comunicado, o executivo de Bettel considerou que nenhum dos líderes é considerado contacto de risco, pelos cuidados de distanciamento e uso de máscara tidos durante os dois dias da reunião.

Bettel, com 48 anos, só recebeu ainda a primeira dose da vacina contra a covid-19, e já reportou sintomas ligeiros (febre e dores de cabeça) fruto da infeção. O primeiro-ministro luxemburguês fez um autoteste, confirmado por um teste PCR, estando desde a manhã de hoje em isolamento por dez dias.

Com Portugal prestes a passar a pasta da presidência do Conselho da União Europeia, António Costa esteve presente na reunião em Bruxelas.

Uma nota do seu gabinete informa que António Costa “não teve praticamente contactos com o primeiro-ministro do Luxemburgo”, mas vai fazer o teste apesar de já “duas doses da vacina” e ter “usado sempre máscara e ter respeitado as regras de distanciamento físico”.

O primeiro-ministro “já informou as autoridades e fará um teste covid-19 amanhã [segunda-feira] de manhã”, lê-se na nota do gabinete do chefe do Governo português.

Em dezembro, António Costa esteve em isolamento profilático preventivo depois de um contacto considerado de alto risco com o presidente da França, Emmanuel Macron, tendo passado o Natal na residência oficial de São Bento, em Lisboa.