“Os trabalhos de preparação da cimeira decorrem normalmente, mas, tendo em conta a situação pandémica na Índia, o PM Modi não virá presencialmente ao Porto”, disse a fonte.

“Estamos a trabalhar com as instituições europeias e o governo da India para que a cimeira aconteça por videoconferência, com os Chefes de Estado e de Governo da UE presentes fisicamente no Porto”, acrescentou.