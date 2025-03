"Está tudo bem. Foi um episódio de arritmia cardíaca, que me aflige lá de vez em quando. Está tudo tranquilo, vou descansar o fim-de-semana e voltar na próxima semana", explicou aos jornalistas à saída do Hospital de Santa Maria.

“Sensivelmente às 13:00, o primeiro-ministro deu entrada no hospital e, em função da sintomatologia, foi dirigido à cardiologia onde está ainda internado. Mas o prognóstico é favorável e espera-se que tenha alta nas próximas horas”, informou à Lusa o presidente do Conselho de Administração da ULS de Santa Maria, Carlos Martins.

Hoje, o primeiro-ministro teve agenda pública de manhã em Lisboa, mas cancelou a que tinha prevista à tarde em Alcobaça (Leiria), tendo sido substituído pelo ministro da Economia, Pedro Reis.

De manhã, Luís Montenegro presidiu à reunião sobre o projeto Parque Cidades do Tejo, onde participou na reunião com a participação dos municípios envolvidos, tendo prestado declarações aos jornalistas quando saiu, cerca das 12:30.

O Presidente da República, aquando da notícia, saiu apressadamente do Centro de Congressos de Lisboa referindo que ia informar-se do seu estado de saúde.

Estava previsto que Marcelo Rebelo de Sousa falasse aos jornalistas depois de discursar no encerramento do 8.º Congresso Nacional da Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE), mas no fim deste evento, cerca das 19:30, soube do internamento de Luís Montenegro no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Notícia atualizada às 20h38, após a saída do Primeiro-ministro do hospital de Santa Maria, em Lisboa.