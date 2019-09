“Não declaro guerra a menos que seja em último recurso e não arrisco a vida dos nossos soldados e cidadãos apenas para receber aplausos”, afirmou Netanyahu em entrevista à rádio Kan Reshet Bet.

“Provavelmente não teremos escolha a não ser iniciar uma grande campanha, uma guerra contra as forças terroristas em Gaza”, sublinhou.

“Não vou começar nem um minuto antes de estarmos prontos e estamos a prepararmos para uma ‘guerra diferente'”, acrescentou Netanyahu um pouco antes de viajar para a Rússia onde está previsto um encontro com o Presidente russo, Vladimir Putin.

A 17 de setembro os israelitas são chamados às urnas pela segunda vez em menos de seis meses e Netanyahu, o primeiro-ministro que ocupa o cargo há mais tempo na história do país, como na anterior campanha, tem destacado as suas relações privilegiadas com dirigentes mundiais como os presidentes norte-americano, Donald Trump, ou russo, Vladimir Putin, apresentando-se como alguém com um estatuto internacional sem paralelo.