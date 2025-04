“O Vitória Sport Clube manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento de José Luís Silva Xavier Fernandes aos 97 anos de idade. (…) Sócio há mais de 80 anos, desde 1944, acompanhou o clube do coração nas mais diversas latitudes, sendo testemunha do seu crescimento, e transmitiu a paixão pelo Vitória Sport Clube à sua família”, refere a nota publicada no site oficial dos vimaranenses.

O clube minhoto decretou ainda três dias de luto, transmitindo uma mensagem de agradecimento a José Luís Fernandes pela “dedicação de toda a vida” como adepto e sócio.