António Costa, que hoje visitou a Agroglobal – Feira das Grandes Culturas, no último dia do certame que decorre em Valada, no concelho do Cartaxo (distrito de Santarém), reagia à ausência de acordo nas negociações que o Governo tem mantido com os sindicatos dos professores sobre a contagem do tempo de serviço.

Segundo o primeiro-ministro, o Governo fez um “esforço” para, “cumprindo o que consta da Lei do Orçamento do Estado, apresentar uma proposta negocial e procurar chegar a um acordo”, tendo encontrado, “mais uma vez”, a “intransigência”.

“Tenho pena. Como se costuma dizer, é sempre preferível um mau acordo que um desacordo. Tenho pena que não tenha havido acordo”, declarou, sublinhando que o ministro da Educação “brevemente explicará ao país” que o Governo “vai dar cumprimento àquilo que consta da Lei do Orçamento do Estado”.

Costa disse esperar que o ano letivo “decorra da forma o mais tranquila possível” e acreditar que “os professores saberão distinguir bem, como sempre souberam distinguir, aquilo que são conflitos laborais daquilo que é absolutamente fundamental que é o seu compromisso com as crianças, com as famílias, com o país”.

“Haverá seguramente lutas, divergências, greves, manifestações, mas isso não comprometerá aquilo que é essencial, que é a enorme competência dos nossos professores, a sua dedicação imensa às nossas crianças”, acrescentou.