Convidado para a tomada de posse, hoje, do novo presidente do México, António Costa disse aos jornalistas, na Cidade do México, que esse convite é um sinal do nível de relacionamento e da "presença económica importante que se tem vindo a desenvolver" no país.

Além do México, o primeiro-ministro apontou baterias para Cuba, que "é hoje um país onde vale a pena as empresas portuguesas olharem com atenção".

"O país está numa mudança importante de abertura e estimula bastante o investimento. É um caso de um país onde devemos ter um esforço acrescido de estreitamento das relações", disse.

Sobre o novo presidente do México, Andrés Manuel Lopez Obrador, que representa uma viragem histórica do México à esquerda, António Costa elogiou-lhe o discurso de luta por causas em que acredita, muito próximo dos cidadãos.