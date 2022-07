O encontro entre António Costa e Luís Montenegro terá lugar às 10:00, de acordo com fonte do Executivo.

No final de maio, Luís Montenegro foi eleito líder do PSD com mais de 72% dos votos, sucedendo no cargo a Rui Rio, e entrou formalmente em funções no início deste mês.

Em junho, numa conferência promovida pela Câmara do Comércio Luso Espanhola, em Lisboa, o primeiro-ministro afirmou que a nova solução aeroportuária para a região de Lisboa será feita em consenso com o PSD, justificando que se trata de um processo estruturante para várias legislaturas e que condicionará a ação de vários governos.

No fim desse mês, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, fez publicar um despacho com uma solução aeroportuária — Montijo mais Alcochete — e afirmou que prescindia do acordo do partido de Luís Montenegro.

Mas António Costa determinou que o ministro das Infraestruturas revogasse esse despacho, insistindo que a solução referente ao novo aeroporto da região de Lisboa terá de ser tomada com base num acordo com o PSD.

Na quarta-feira, em entrevista à CNN, o líder do PSD afirmou sobre a solução aeroportuária para a região de Lisboa que irá transmitir em primeira mão a posição dos sociais-democratas no encontro com o primeiro-ministro.

“Uma coisa é dialogar com o maior partido da oposição, outra é deixar de decidir. Quem tem de decidir é o Governo e o primeiro-ministro. Era muito interessante discutir a opinião do PSD, mas temos de discutir a opinião do Governo”, declarou nessa entrevista.