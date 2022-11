Pessoas com deficiências físicas foram anteriormente excluídas de um dos trabalhos mais exclusivos e exigentes da Terra devido a rigorosos requisitos de seleção.

Guillaume Weerts, chefe de medicina espacial da ESA, disse à AFP que o “projeto de parastronauta” da agência exigia “uma mudança completa de filosofia” sobre o conceito de aptidão médica, que originalmente veio dos militares e da seleção de pilotos de caça.

Após a realização de um estudo de viabilidade, a ESA disse que os potenciais candidatos podem incluir pessoas que tenham deficiências nos seus membros inferiores, seja por amputação ou defeitos congénitos.

Pessoas mais baixas, até 1,30m de altura, ou com diferentes comprimentos de perna também podem se inscrever.

Os requisitos educacionais e psicológicos para os candidatos permaneceram os mesmos de qualquer outro astronauta. As inscrições foram encerradas em junho de 2021.

A ESA deve nomear entre quatro a seis novos astronautas europeus - sem deficiência - durante o seu conselho ministerial, em Paris, na quarta-feira.

Embora Weerts tenha dito que o projeto de parastronauta funciona um pouco separadamente, "há uma possibilidade real de que, como parte do anúncio, uma ou mais pessoas com deficiência" também sejam apresentadas.

'A deficiência não é uma limitação'

No mundo extremamente preciso das viagens espaciais, mesmo pequenas alterações podem tornar-se extremamente complicadas e caras. "Por exemplo, os sistemas existentes são projetados para pessoas de certa altura", disse Weerts.

"O que isso significa para alguém que tem um tamanho menor? Como podemos ter certeza de que essa pessoa pode alcançar os botões?", questionou.

A ESA planeia trabalhar com aqueles que são selecionados para encontrar a melhor maneira de superar esses desafios potenciais. Como membro do painel de seleção, Weerts não pôde revelar detalhes sobre determinados candidatos, mas disse que "um grande grupo de pessoas" inscreveu-se e trabalhou no processo de seleção.

"Encontrámos indivíduos absolutamente maravilhosos. O processo foi uma excelente demonstração de que a deficiência não é uma limitação. É realmente algo em que todos acreditamos", referiu, acrescentando que havia um alto nível de compromisso com o projeto por parte dos parceiros da ESA.

Então, quando os primeiros astronautas com deficiência podem seguir viagem? "O espaço não é um negócio para pessoas com pressa", disse Weerts.

O cronograma é difícil de prever porque "realmente depende do que encontrarmos", disse, acrescentando que muito mais trabalho será realizado assim que a ESA selecionar os seus candidatos.

Mas Weerts revelou que um astronauta com deficiência poderia lançar-se no espaço "potencialmente nos próximos 10 anos".

'Incrivelmente emocionante'

Kamran Mallick, executivo-chefe da instituição de caridade Disability Rights UK, disse que o projeto é "incrivelmente emocionante".

"As pessoas com deficiência são excluídas de grandes aspetos de tudo o que fazemos no mundo", disse à AFP.

"Se quisermos realmente explorar o universo, temos que aceitar que não podemos tê-lo apenas para um grupo específico de indivíduos."

Mallick elogiou o plano da ESA de trabalhar com os astronautas para descobrir exatamente o que eles precisam.

"Utilizo uma cadeira de rodas e é muito melhor que as pessoas me perguntem o que funciona para mim, o que eu preciso, em vez de fazer suposições sobre o que alguém pode ou não fazer", referiu.

Mallick disse que enquanto assistia a um lançamento de um autocarro espacial quando era adolescente, sonhava em tornar-se um astronauta.

"Claro, mas logo me disseram que isso não ia acontecer. Não sonhes em ser um astronauta", afirmou, salientando que "gostaria de ter perseguido esse sonho agora".