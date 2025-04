A atração foi planeada para o local de uma antiga olaria perto de Bedford, no Condado de Bedfordshire, e pode criar cerca de 28.000 empregos antes de ser inaugurada em 2031.

A Universal estimou que o complexo de 190 hectares poderia atrair 8,5 milhões de visitantes no seu primeiro ano, avança o canal britânico BBC.

O priemiro-ministro Keir Starmer disse que o investimento multibilionário da empresa "fará de Bedford o lar de um dos maiores parques de entretenimento da Europa, colocando o condado firmemente no cenário global".

O primeiro-ministro disse ainda que seus filhos, de 14 e 16 anos, estavam estranhamente interessados ​​nas notícias.

"Eles não demonstram muito interesse nos anúncios que faço todos os dias, tenho que admitir, mas este realmente chamou-lhes à atenção", disse Starmer, numa visita ao Kimberley College.

A Universal, é responsável por filmes como Minions e Wicked e tem parques temáticos em Orlando e Los Angeles, nos EUA, além doo Japão, Singapura e China.

A Universal já tinha dado o seu nome ao resort PortAventura em Barcelona, Espanha, entretanto vendido, mas acredita-se que a atração no Reino Unido será a primeira na Europa projetada e construída do zero.