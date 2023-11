A base romena será a sede do novo Centro Europeu de Formação de F-16 EFTC [na sigla em inglês], onde pilotos da NATO, mas também da Ucrânia, irão treinar nos caças do fabricante Lockheed Martin.

O EFTC, que deverá ser inaugurado em meados do mês, é o resultado de um acordo entre os Países Baixos, a Lockheed Martin e a Roménia, após a aprovação dos Estados Unidos para reexportar F-16 para a Ucrânia.

Até agora, os Países Baixos, a Dinamarca, a Noruega e a Bélgica prometeram até 61 caças F-16 à Ucrânia, que exigiu insistentemente estas aeronaves para repelir a invasão que a Rússia lançou neste país em fevereiro de 2022.

Uma fonte da NATO disse à agência EFE que nos próximos dias os primeiros seis pilotos ucranianos chegarão à base e começarão a treinar após a abertura do centro.

“[A EFTC] será um centro internacional para a formação de pilotos de F-16 e facilitará uma maior interoperabilidade entre aliados e contribuirá para a criação de padrões operacionais comuns e para o fortalecimento da capacidade da Aliança do Atlântico Norte para enfrentar desafios complexos na região do Mar Negro e na Europa Oriental”, afirmou hoje um comunicado do Ministério da Defesa romeno.

No final de outubro, o primeiro-ministro cessante dos Países Baixos, Mark Rutte, anunciou que os primeiros F-16 chegariam ao centro romeno em duas semanas.

“Espero que os mísseis Patriot sejam entregues em breve, para ajudar a Ucrânia no próximo inverno. E a mesma velocidade se aplica ao F-16”, disse Rutte durante uma videoconferência com o Presidente ucraniano.