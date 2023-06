O filho mais novo do rei de Inglaterra, Carlos III, iria comparecer hoje no Supremo Tribunal para uma audiência histórica contra um dos principais grupos de media britânicos, o Mirror Group Newspapers. Porém, não apareceu na audiência devido ao aniversário da filha mais nova, Lilibet Diana.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, esta aparição do Duque de Sussex seria considerada "histórica", tendo em conta que seria a primeira vez que um membro sénior da realeza iria depor em tribunal desde o século XIX.

No início do julgamento, de acordo com o jornal, o advogado de Harry terá dito que "o Duque de Sussex comparecerá amanhã para depor, ele voou ontem à noite de Los Angeles, onde foi ao aniversário da filha".

Depois destas declarações, o juiz Fancourt terá referido que o facto de o antigo membro da realeza optar por não estar presente o tinha deixado "um pouco surpreso", tendo em conta a máxima importância deste caso.

O advogado que representa o Mirror Group Newspapers também expressou frustração por não ter tempo suficiente para interrogar Harry, tendo em conta a sua ausência em tribunal. Andrew Green afirmou que precisa de pelo menos um dia e meio para interrogar Harry sobre todos os aspetos da reivindicação do duque, algo que assim não poderá fazer.

Segundo as alegações hoje expostas em tribunal, pelo advogado David Sherborne, que representa o filho mais novo de Carlos III, existem pelo menos 30 investigadores particulares usados ​​pelo Mirror Group para obter informações sobre Harry.

Além disso, o advogado exemplifica estes atos com 147 artigos de jornais enviados para apoiar esta afirmação, que Sherborne diz ser uma “fração” do volume de cobertura publicada sobre Harry nos títulos do Mirror.

Recorde-se que, além do processo contra o Mirror Group Newspapers, o Príncipe tem ainda mais dois processos em curso contra o News Group Newspapers, donos do tabloide The Sun, e a Associated Newspapers, dona do Daily Mail e do Mail on Sunday. Nestes casos, Harry terá ainda de aguardar a decisão sobre se serão levados a tribunal.