O príncipe Harry quer levar os filhos em visita ao Reino Unido, mas sente receio de o fazer — porque acredita que é muito perigoso “voltar para casa”, argumentou um dos representantes legais no Tribunal Superior, garante o jornal britânico The Guardian.

O desejo do duque de Sussex é voltar a ver os familiares e amigos, contudo foi precisa uma audiência para que pudesse recorrer da decisão do Ministério do Interior, que não permitiu que pagasse por proteção policial para ele e para o resto da família.

Segundo o jornal britânico, ainda antes da audiência principal ficou estabelecido que haveria vários pontos de convergência entre ambas as partes no que concerne a questões relativas a acordos para a segurança e confidencialidade de figuras públicas no Reino Unido, o que inclui a realeza.

Harry perdeu a sua proteção policial financiada pelos contribuintes quando, juntamente com a esposa, Meghan Markle, a duquesa de Sussex, abandonou os deveres e, por consequência, os títulos reais em 2020.

Rober Palmer, advogado que representa o governo britânico, classificou a atitude de Harry como “indiscutível e sem mérito”. Palmer afirma ainda num documento que a oferta do Duque de pagar à polícia por segurança é irrelevante, uma vez que “a segurança de proteção individual da polícia não está disponível para financiamento privado”, escreve a ABC News.

Entretanto é esperada uma decisão do juiz, após ter sido pedido que determinadas declarações de testemunhas e alguns detalhes sejam mantidos em confidencialidade.

Harry, Meghan e os filhos têm estado a viver nos Estados Unidos, em Santa Bárbara, na Califórnia.