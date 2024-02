"O 24.º concurso de arrendamento acessível promovido pela autarquia disponibiliza 16 casas com tipologias que variam entre T1 e T4. O período de candidaturas arranca nesta sexta-feira, 9 de fevereiro", pode ler-se em comunicado enviado às redações.

Segundo a autarquia, "os interessados podem submeter candidaturas, através do site da Porto Vivo, SRU, ou, em alternativa, de forma presencial, no Balcão de Habitação Acessível, localizado na Loja de Cidadão do Porto. A admissão de candidaturas termina dia 20 de fevereiro, às 18 horas".

O município informa que, "contabilizando esta edição, passam a ser 255 os fogos cedidos através desta modalidade de arrendamento, que pressupõe que o valor a pagar pelos arrendatários seja inferior ao praticado no mercado".

Além disso, é referido que "existe ainda a possibilidade, nos casos definidos nas 'Condições para Atribuição de Habitações', de ser atribuído um subsídio à renda".

"As casas a concurso, com áreas de 44 m2 até 133 m2, sete são provenientes de uma intervenção da Porto Vivo, SRU, que reabilitou dois edifícios situados no Centro Histórico, concretamente na Rua dos Mercadores e na Rua de Santana", é referido. As habitações disponibilizadas podem ser consultadas aqui.