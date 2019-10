Numa reportagem publicada na madrugada de hoje, o 'site' investigativo mostra mensagens dos procuradores da Lava Jato de Curitiba, onde as investigações começaram, na aplicação Telegram, alegadamente trocadas em maio de 2017, quando procuradores da Lava Jato que trabalhavam na Procuradoria-Geral da República (PGR), em Brasília, faziam denúncias contra o ex-Presidente Michel Temer, acusado de corrupção por delatores da fabricante de carnes JBS.

Na época, causava polémica uma gravação em áudio na qual Temer terá dito a um empresário e acionista do grupo JBS, chamado Joesley Batista, que ele deveria "manter isto", referindo-se ao pagamento de subornos pelo silêncio do ex-deputado (membro da câmara baixa parlamentar) Eduardo Cunha, preso e condenado nos esquemas de corrupção da estatal Petrobras.

O Governo e parte da imprensa questionaram se aquele áudio poderia ter sido editado e os procuradores de Curitiba, que haviam segurado a denúncia contra Lula da Silva no processo sobre a quinta para aumentar a sua repercussão, decidiram então que deveriam divulgar o conteúdo para distrair a opinião pública até que uma perícia sobre a gravação do diálogo de Temer com Joesley Batista ficasse pronta, indicam as mensagens publicadas pelo The Intercept.

Lula da Silva foi condenado, em fevereiro deste ano, a 12 anos e 11 meses por corrupção e branqueamento de capitais, neste processo sobre a posse e as reformas de uma quinta localizada na cidade de Atibaia, no interior do estado de São Paulo.

A sentença foi proferida pela juíza substituta Gabriela Hardt.