Produção de eletricidade renovável em Portugal subiu 24% em 2023

Segundo cálculos realizados pelo jornal Expresso, em 2023, o país registou 31,22 terawatts hora (TWh) de eletricidade renovável, o valor mais alto de sempre nas estatísticas do operador da rede elétrica, batendo o pico de 31,03 TWh que tinha sido alcançado em 2016.

Face a 2022, um ano que foi marcado pela seca, a produção de eletricidade renovável em Portugal subiu 24%.

De acordo com estes dados, em 2023, a energia eólica abasteceu 25% do consumo, a hidroelétrica 23%, a fotovoltaica 7% e a biomassa 6%.

Note-se que o ano passado foi um ano marcado por vários máximos neste setor. A 6 de dezembro o sistema elétrico alcançou um novo máximo de utilização da capacidade hidroelétrica, de acordo com o REN Datahub. Também a 17 de outubro houve um novo recorde na utilização da potência eólica em Portugal. Aconteceram ainda seis dias consecutivos em que a produção renovável ultrapassou o consumo de eletricidade do país.

A produção hídrica e eólica também foi abundante.

Observando apenas os dados de dezembro, destaca-se que Portugal teve uma produção de eletricidade renovável de 3,5 TWh, menos 14% do que no mesmo período do ano passado, indicam os dados publicados pela REN.

Em dezembro, a energia hídrica liderou com um peso de 38,8%, seguida da eólica, com 25,2%. O terceiro maior contributo veio das importações foi da vizinha Espanha, com um peso de 16,2%, e o quarto do gás natural, com 10,5%.

Sublinha-se ainda que em 2023 a energia eólica ocupou o primeiro lugar, cobrindo 25,1% da procura de eletricidade do país, seguida da hídrica (22,9%), importações de Espanha (19,9%) e centrais a gás (19,1%).

Segundo estes novos dados, pode assim concluir-se que o somatório da produção renovável acabou por ser um ano recorde em Portugal, batendo outros anos de registos em termos de geração de eletricidade renovável. A produção não renovável abasteceu apenas 19% do consumo, totalizando 10 TWh, o valor mais baixo desde 1988.