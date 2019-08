A produção, em 2019, “deverá andar em valores muito idênticos aos do ano passado”, ou seja, “na ordem das 200 mil toneladas", disse à agência Lusa o presidente da Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha (ANP), Domingos dos Santos.

De acordo com o mesmo responsável, durante a colheita poderá ser registada "alguma quebra em relação ao potencial de produção” da região já que, “nas zonas mais a sul, há produções afetadas com a estenfiliose da pereira [um fungo que causa manchas castanhas no fruto]”, devido, por um lado, a “serem zonas mais húmidas” e, por outro, explicou Domingos dos Santos, “pelo verão atípico”.

Ainda assim, a ANP prevê que “as dinâmicas não fujam ao que foi a campanha anterior”, quer em termos de colheita quer de comercialização, com 60% da produção a ser escoada para mais de uma dezena de mercados estrangeiros.

As preocupações em termos de mercado prendem-se este ano com os mercados do Brasil (que assegura um quarto das aquisições pera rocha no estrangeiro) e do Reino Unido.

Os constrangimentos decorrem, no primeiro caso, “da situação económica, que tem sido muito critica”, reduzindo a capacidade de aquisição do fruto.

Em relação ao Reino Unido, a ANP admite “alguma apreensão com um ‘Brexit’ sem controlo”. o que poderá obrigar a “aplicar a pauta aduaneira da Organização Mundial do Comércio, em que a fruta vai chegar lá mais cara”, e menos acessível às pessoas com “menos poder de compra”, disse o presidente.