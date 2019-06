O secretário-geral anunciou que a FNE vai colocar nos muros das escolas do país uma faixa com a frase “Não desistimos” e explicar o que chama de “objetivo 942 – só queremos o que é nosso” e também avançou que está pedida uma reunião com caráter de urgência ao Ministério da Educação, sobre a qual ainda não obteve resposta.

O secretário-geral da FNE descreveu vários aspetos que influenciam este processo, nomeadamente “constrangimentos administrativos nos quinto e sexto escalões”, lembrando que “há vagas, mas não chegam para todos” os docentes.

E apontou que “há escalões em que para o processo se conclua tem de haver aulas observadas e avaliadas”, bem como que “em todos os escalões os docentes são obrigados a participar em ações de formação” e que “todas as direções das escolas têm de atribuir menções avaliativas aos docentes”.

“A tutela ainda não prestou informação sobre como se ultrapassam estas exigências”, referiu o secretário-geral da FNE.

João Dias da Silva acrescentou, ainda, que “há ainda um conjunto de docentes recentemente reposicionados que estiveram parados no primeiro escalão” que “não progrediram por inércia da administração” porque “o processo está a decorrer desde 2018”, temendo que “estes não estejam nas mesmas condições de igualdade que os restantes docentes para poderem fazer uma opção informada”.

Por fim a FNE garantiu que está a construir de linhas de contestação no âmbito dos tribunais e para entregar ao Provedor de Justiça.

“Se a lei for inconstitucional queremos que o Tribunal Constitucional o declare com todos os efeitos que daí terão de decorrer e vamos assegurar a todos que não desistimos de lutar pela completa recuperação do tempo de serviço congelado”, concluiu.