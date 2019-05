“Não baixamos os braços. Dia 05 de outubro, em vésperas das eleições legislativas, estaremos na rua numa grande manifestação em Lisboa e no primeiro dia após a tomada de posse do novo ministro da Educação estaremos à porta do Ministério a dizer que queremos negociar esta matéria com um caderno reivindicativo nas mãos”, disse o dirigente sindical no Porto, no primeiro de cinco “Comícios da Indignação”, organizados por vários sindicatos.

Perante centena e meia de professores empunhando mensagens de protesto e gritando que não desistem de recuperar os nove anos, quatro meses e dois dias de tempo de serviço congelado, Mário Nogueira disse “não esperar mais coisa nenhuma” deste Governo, esperando pela próxima legislatura para voltar às negociações.

“Mal haja tomada de posse de um novo Governo iremos tentar negociar o tempo de serviço de forma faseada”, afirmou.

Entre cartazes onde se lia “tempo trabalhado é tempo contado”, “professores estão indignados, mas não derrotados” ou “trabalhamos muito e não desistimos”, o dirigente sindical vincou que a “luta está longe de ter acabado”.

Dizendo acreditar num “final justo”, Mário Nogueira sublinhou só haver justiça para quem trabalha se o tempo de serviço for todo ele contabilizado.