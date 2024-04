Des personnes se baignent, le 14 janvier 2005 aux Thermes de Caracalla à Baden Baden. Alléchés par l'eau thermale la plus chaude d'Allemagne (68 degrés à sa sortie de terre), reconnue comme ayant des effets bénéfiques sur les rhumatismes et les maladies respiratoires, mais surtout par des forfaits de 2 à 4 heures incluant l'accès à plusieurs piscines thermales et à divers saunas ou bains de vapeur, les Français sont devenus incontournables pour Caracalla. Station thermale connue depuis l'époque romaine, Baden Baden s'est développée rapidement à la fin du 19ème siècle lorsque la localité, située à 60 km de Strasbourg, est devenue la ville d'eau préférée de la noblesse européenne et russe, hébergeant notamment Tolstoï et Dostoïevski. People bathe 14 January 2005 in thermal water at the Caracella Spa in Baden Baden. The water comes from natural springs in the Florentine Hill in Baden-Baden with temperatures between 56°C and 68.8°C and is between 12 000 and 17 000 years old. The French represent one third of the clientale.

AFP