A academia localizada em Vila Real disse, em comunicado, que este é o segundo distrito com maior prevalência de obesidade no país.

Nesse sentido, a UTAD anuncia a implementação do projeto “Da obesidade infantil ao peso saudável: abordagem multidisciplinar como elemento-chave no tratamento desta epidemia nos cuidados de saúde primários” e explica que os investigadores vão acompanhar 20 utentes, entre os entre os 11 e os 13 anos, diagnosticados com excesso de peso e acompanhados pela Unidade Saúde Familiar Corgo, em Vila Real.

O programa vai combinar a prática supervisionada de modalidades desportivas e sessões de educação alimentar, sendo esta, segundo acrescenta universidade, a solução para “reduzir o excesso de peso e melhorar o perfil cardiovascular e metabólico de crianças e adolescentes em Vila Real”.

“Outro foco da nossa intervenção prende-se com mitigar o impacto negativo da obesidade infantil como causa, consequência ou fator perpetuador das comorbilidades psicológicas e emocionais. Paralelamente, queremos promover o desenvolvimento das capacidades de interação social das crianças envolvidas e, assim, combater a sua discriminação”, afirma Sandra Fonseca, coordenadora do projeto, citada no comunicado.

A equipa de investigadores vai, durante meio ano, procurar aumentar os níveis de literacia alimentar e de atividade física de crianças e adolescentes, de ambos os géneros.

De acordo com os dados mais recentes do estudo sobre obesidade infantil - “Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI)” - em Portugal a prevalência de excesso de peso era de 31,9% em 2022, com 13,5% a apresentarem já obesidade.

O projeto resulta de uma parceria entre a UTAD, a Unidade de Saúde Familiar Corgo, inserida na Unidade Local de Saúde Trás-os-Montes e Alto Douro, e a Câmara Municipal de Vila Real.