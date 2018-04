A Rússia distribuiu hoje, pouco antes de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança requerida por Moscovo, um projeto de resolução que pede à ONU que condene a "agressão" armada ocidental contra a Síria.

O projeto de resolução de cinco parágrafos, citado pela agência francesa France Presse (AFP), refere uma “grande preocupação” perante a “agressão” contra um Estado soberano que viola, segundo Moscovo, “o Direito Internacional e a Carta das Nações Unidas”.

A Rússia, um aliado do regime sírio, é um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU com poder de veto.

Até ao momento, nenhuma informação foi avançada sobre uma eventual votação sobre este texto.

Os EUA, a França e o Reino Unido realizaram hoje de madrugada uma série de ataques com mísseis contra três alvos associados à produção e armazenamento de armas químicas na Síria, em resposta a um alegado ataque com armas químicas na cidade rebelde de Douma, em Ghouta Oriental, nos arredores de Damasco. O presumível ataque químico foi realizado faz hoje uma semana.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas reune-se neste momento para analisar o ataque.