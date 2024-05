“Essa é uma medida que, em linhas gerais, corresponde ao que está previsto no nosso programa eleitoral. Admitimos viabilizá-la”, disse hoje à agência Lusa um responsável da bancada do Chega.

No programa eleitoral do Chega, prevê-se a “aplicação da taxa de IVA reduzida à eletricidade e ao gás” e, por outro lado, a implementação “de uma tarifa social da energia para famílias numerosas, considerando os primeiros 200 kWh consumidos por família em cada mês, desde que a potência contratada não ultrapasse os 10,35kVA”.

Bernardo Blanco, coordenador do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal na Comissão de Orçamento e Finanças, afirmou à agência Lusa que a sua bancada “vai aprovar todos os projetos que propõem uma redução do IVA da eletricidade”.

“Já na anterior legislatura votámos assim. O IVA da eletricidade aumentou no período da troika. Essa situação de emergência já acabou. O imposto atual é extremamente regressivo, penalizando os cidadãos com menores rendimentos. E o Estado, à boleia da inflação, tem angariado um elevado volume de receitas extraordinárias”, sustentou.

Além do Chega e da IL, o diploma do PS deverá também ser viabilizado pelas bancadas à esquerda dos socialistas, que apresentam igualmente projetos para reduzir o IVA da eletricidade.

Em declarações à agência Lusa, o coordenador da bancada do PS na Comissão Parlamentar de Economia, Hugo Costa, defendeu que o projeto agora apresentado pelos socialistas “tem um impacto orçamental já estimado no cenário macroeconómico apresentado pelo partido”.

“É um projeto que faz parte dos nossos compromissos eleitorais e tem uma importância social relevante para o combate à pobreza energética”, alegou Hugo Costa, antes de assinalar que o preço da eletricidade, “sobretudo em consequência de medidas tomadas pelo anterior Governo, tem conhecido uma trajetória descendente”.

“Com este projeto, estamos a aprofundar medidas que já tínhamos apresentado anteriormente”, justificou ainda o deputado socialista.

Além do projeto do PS, em debate, na sexta-feira, vão estar projetos do Chega, Iniciativa Liberal, PAN, Bloco de Esquerda, PCP e Livre para a redução do IVA da eletricidade para 6%. O diploma do Livre alarga a descida do IVA ao gás, o do PCP abrange “energia e telecomunicações”, e o do PAN visa o “combate a pobreza energética por via do alargamento dos beneficiários das tarifas sociais de eletricidade e de fornecimento de gás natural”.

Fonte da direção da bancada socialista adiantou à agência Lusa que o PS “tem reservas em relação a projetos com elevado impacto orçamental”.

PSD e CDS-PP, os partidos que integram o Governo, não têm qualquer diploma em discussão neste debate, mas na bancada social-democrata manifesta-se preocupação com a atitude política de bancadas como a da IL e Chega face ao projeto do PS.

Bernardo Blanco, que na sexta-feira vai defender o projeto da Iniciativa Liberal que propõe a redução do IVA da eletricidade para a taxa reduzida de 6%, estimou em 300 milhões de euros ano a quebra de receita que se verificará caso o seu diploma seja aprovado.

O dirigente da Iniciativa Liberal referiu, também, que a Iniciativa Liberal “não falou com o Governo” sobre redução do IVA da energia.

“Já antes tínhamos apresentado projetos para a redução do IVA da eletricidade. Agora, por arrastamento do agendamento do PS, retomamos a nossa proposta”, acrescentou.