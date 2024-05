A Bondstone dispõe de uma área de 68 hectares nessa zona do Algarve, onde prevê edificar o projeto Arcaya Homes, que contará, numa primeira fase, com 48 vilas ‘premium’, construídas com um modelo focado na sustentabilidade ambiental e que serão lançadas no mercado por preços a partir dos 1,9 milhões de euros, precisou a promotora num comunicado.

A sociedade adiantou que a “primeira fase conta com a construção de 48 vilas com uma área de 240 metros quadrados [m2] inseridas em lotes com áreas entre os 1.000 m2 e os 2.000 m2”, estimando um prazo de 12 meses para a sua conclusão.

“Inseridas numa floresta de 68 hectares, as Arcaya Homes, desenhadas pela Battleiroig [gabinete de arquitetura espanhol] são construídas seguindo práticas inovadoras com foco na preservação dos ecossistemas, com estrutura em madeira e construção ‘off-site’”, sublinhou a promotora imobiliária.

O objetivo é conseguir a “minimização do impacto ecológico em todas as fases do projeto” para proporcionar aos futuros residentes “uma experiência sem precedentes de conforto e imersão na natureza”.

Citado na nota, o diretor de operações da Bondstone, Frederico Pedro Nunes, considerou que o projeto reflete uma “nova perspetiva sobre sustentabilidade e arquitetura”, classificando-a como “uma abordagem pioneira”, que redefine “os padrões de sustentabilidade no setor imobiliário e a pegada carbónica no setor da construção”.

O projeto prevê a edificação de casas de três tipologias – Terracotta, Timber e Sand - com dois pisos e até quatro quartos, áreas exteriores, jardins e terraços, piscina privada, zona de estar e de refeições, acrescentou a promotora.

Está também prevista a criação de um clube, restaurantes e ‘wellness center’, sendo que os residentes contarão com “uma oferta alargada de serviços essenciais para o quotidiano”, como mercearia e lavandaria.

“Viver no Arcaya será como viver num oásis natural no Algarve, onde casas únicas de ‘design’ sustentável se misturam harmoniosamente num jardim infinito, e onde temos tudo ao nosso alcance”, disse ainda Frederico Pedro Nunes.