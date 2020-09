“Nos últimos meses, a obra tem ganhado vários prémios e distinções internacionais, tendo sido finalista no `The Plan Awards´ e no `Dezeen Awards´, das respetivas revistas de arquitetura”, sublinhou.

Na nota, Raulino Silva adiantou já ter vencido prémios em Paris, Los Angeles e Nova Iorque.

As premiadas sete casas, denominadas de BOX XL Houses, em Guimarães, distrito de Braga, do Grupo Zegnea, foram, à semelhança da unidade hoteleira, concluídas no ano passado.

O projeto Box XL Houses é um empreendimento de sete casas dispostas de forma diversa que, em 2019, foi reconhecido com uma menção honrosa no “Architecture Masterprize”, lê-se na sua página oficial.

A Clínica de Hemodiálise Nefrodouro, em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, assinado pela Ventura + Partners, tem uma forma paralelepipédica desenvolvida em dois pisos, um dos quais semienterrado, segundo a página deste gabinete de arquitetura.

“O objetivo do projeto foi criar uma clínica de hemodiálise que tornasse o processo o mais simples e confortável possível para os utentes, num espaço marcadamente distinto das clínicas citadinas convencionais”, explicou.

No edifício, acrescenta, é promovida a harmonia e a serenidade, com o branco a assumir-se como cor predominante e as janelas a permitirem o contacto dos pacientes com a natureza.

Esta é a segunda vez que um projeto assinado pela Ventura + Partners é distinguido no “The International Architecture Awards”, depois do prémio obtido em 2011 com o projeto residencial São Félix Marinha, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.

Os “International Architecture Awards” distinguem, ano após ano, os melhores projetos de design e arquitetura de todo o mundo, tendo os vencedores deste ano sido selecionados por um júri grego composto por arquitetos, críticos e académicos.