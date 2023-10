O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso amarelo por causa do calor em oito distritos do continente, até terça-feira, e na Madeira, até quarta-feira.

De acordo com um comunicado divulgado hoje, o aviso amarelo devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima irá manter-se em vigor até às 23:00 de terça-feira nos distritos de Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém. Na Madeira e no Porto Santo, mantém-se até às 21:00 de terça-feira o aviso laranja por causa do calor, o segundo mais grave de uma escala de três, que desce depois para amarelo até às 23:00 de quarta-feira. O aviso laranja é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. Para hoje, o IPMA prevê céu pouco nublado, com uma pequena descida de temperatura na região Sul. As previsões indicam que as temperaturas mínimas vão variar entre os 13ºC (Braga, Vila Real e Bragança) e os 22ºC (Portalegre) e as máximas entre os 27ºC (Sines) e os 37ºC (Santarém).