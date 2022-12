Naquilo que acusa ser de "propaganda russa", o vídeo revela uma criança a fazer um desenho e uma carta para o Pai Natal. No mesmo, a dado momento, são vistos também livros sobre direitos LGBTQ+ e ainda uma foto de dois homens, com o título 'pai um e pai dois'.

Logo depois surge então o Pai Natal, que entra pela casa com um saco cheio de presentes. A câmara volta a filmar a casa da criança, mas desta feita, na mesma prateleira onde estavam livros com o tema LGBTQ+, surgem outras publicações. E a foto que tinha dois homens, passa a uma com um casal do sexo masculino e feminino.

O Pai Natal sai então de casa, retira a barba e pisca o olho, com a criança na janela a observá-lo.

Refira-se que no início de dezembro, Vladimir Putin assinou um decreto-lei proibindo qualquer expressão pública de comportamento ou estilo de vida LGBT na Rússia. Qualquer ação ou divulgação de qualquer informação que seja considerada uma tentativa de promover a homossexualidade em público, online ou em filmes, livros ou publicidade, pode incorrer em multa pesada.