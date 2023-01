Helena Carreiras falava à agência Lusa no final da cerimónia de apresentação do Dia de Defesa Nacional 2023, que decorreu na Escola de Fuzileiros, em Vale de Zebro, no Barreiro, distrito de Setúbal.

“Foi um processo que resultou numa proposta que está a ser ultimada com o último relatório de exequibilidade que será entregue na próxima segunda-feira. Estamos na fase final do processo para se marcar o Conselho Superior de Defesa Nacional que irá apreciar e seguir o processo”, explicou.