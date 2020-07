Na reunião do grupo de trabalho que está a discutir as propostas de alteração ao regimento da Assembleia da República, este foi o ponto mais polémico do debate até agora, que ainda não chegou às propostas de PS e PSD de alteração do atual modelo de debates quinzenais com o primeiro-ministro, que deverá ser feito na quinta-feira.

Atualmente, o plenário reúne-se às quartas, quintas e sextas-feiras, e apenas o PSD quer introduzir uma alteração a este formato, determinando que “por regra” as reuniões plenárias passariam apenas para as quartas e sextas, exceto quando se realizassem debates com o Governo ou outros especiais, que ficariam marcados para quinta-feira. Caso contrário, essa tarde estaria reservada ao trabalho das comissões.

Apesar de a votação do artigo ainda não ter sido feita, a proposta gerou muitas críticas, com o deputado do PCP António Filipe a elogiar a atual “estabilidade parlamentar” e a defender que “só por razões excecionais deve ser alterada”.

“A supressão de um plenário semanal não nos parece ser uma boa ideia”, afirmou, assegurando que a ideia não terá a adesão do PCP.