“A sustentabilidade financeira concreta das autarquias ainda não está resolvida. E transferência nunca poderá ser mero alijar de responsabilidades do Estado Central”, frisou Manuel Machado, presidente da ANMP, na abertura do XXIV congresso da ANMP, que se realiza hoje e no sábado em Vila Real.

O responsável defendeu ainda a necessidade de criar “um regime de financiamento que permita às autarquias cumprir as novas competências” e de se “institucionalizar um “processo permanente de monitorização e sustentabilidade” das medidas transferidas, duas das propostas do documento preparado pela ANMP sobre a “Organização do Estado”.

O relatório, apresentado em detalhe pela relatora, Isilda Gomes, vice-presidente do Conselho Diretivo da ANMP e presidente da Câmara de Portimão, propõe ainda um “reforço dos poderes tributários dos municípios, designadamente na definição das taxas e benefícios fiscais relativamente aos impostos cuja cobrança constitui receita municipal”.

No documento, o congresso da ANMP sugere também que se institucionalize “um organismo próprio e exclusivo dedicado ao exercício da atividade inspetiva que garanta uma periodicidade exigente de inspeções”.