“A situação meteorológica está a mudar. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) deu conta de que a partir da próxima segunda-feira Portugal vai ser afetado por uma corrente de oeste. Uma semana de precipitação, principalmente na terça-feira e quarta-feira, a norte do rio Mondego, nas zonas afetadas pelos incêndios”, disse aos jornalistas o comandante nacional de emergência e proteção civil.

Na conferência de imprensa realizada na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) em Carnaxide, Oeiras, para fazer o último ponto de situação dos incêndios que lavraram nas regiões do norte e centro de Portugal desde domingo, André Fernandes indicou que estas previsões significam que é necessário “pôr em pratica as medidas preventivas para minimizar” o deslizamento de terras nestas áreas ardidas.

O comandante nacional precisou que ainda não há avisos do IPMA de cheias, mas é necessário preparar a próxima semana porque as áreas afetadas pelos incêndios rurais ficam sem coberto vegetal e mais expostas e vulneráveis à precipitação.

O Governo declarou situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios nos últimos dias.

Os incêndios, que começaram no domingo, atingiram as regiões do norte e centro do país e destruíram dezenas de casas e consumiram mais de 100 mil hectares, obrigando ao corte de estradas e autoestradas e ao fecho de escolas.

Os incêndios, que provocaram 17 feridos graves e cinco mortos contabilizados pelas autoridades, ficaram hoje controlados.