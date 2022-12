Durante o balanço operacional, André Fernandes, comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), informou que foram "registadas 124 ocorrências, centralizadas em Braga, Aveiro, Porto e Viana do Castelo" entre as 00:00 e as 11:30 de hoje.

A maioria das ocorrências deve-se a inundações e algumas quedas de árvores, sendo que "foram envolvidos 346 operacionais e 141 meios terrestres".

Depois do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ter elevado esta manhã de nove para 14 os distritos sob aviso laranja devido à previsão de chuva persistente, a ANEPC emitiu informações no mesmo sentido.

Segundo André Fernandes, "mantém-se até dia 15 a precipitação forte e persistente", estando também criadas "condições favoráveis à ocorrência de trovoadas e, entre hoje e amanhã, a ocorrência de fenómenos com alguma intensidade de vento entre os distritos de Leiria e Setúbal", assim como em distritos no interior como Santarém, Évora e Portalegre.

Em particular, o comandante da ANEPC avisou a população para o que acontecerá entre esta noite e a madrugada de terça-feira, estando previsto o agravamento da precipitação principalmente em Lisboa e Vale do Tejo, o que inclui os distritos de Leiria, Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora e Portalegre.

André Fernandes frisou que, dado o aumento da chuva, "não estão previstas situações gravosas, mas é expectável que o caudal dos rios suba". Como tal, pediu atenção redobrada junto à bacia hidrográfica do Lima, onde se espera que possa haver inundações em Ponte da Barca, Arcos de Valdevez e Ponte de Lima, assim como nos afluentes do Cávado, com Braga e Barcelos a serem afetadas.

A sul, também se prevê que a bacia hidrográfica do Tejo possa transbordar, pedindo-se atenção redobrada nas ribeiras do oeste e nos rios Sorraia e Nabão.

Em todos estes casos, a Proteção Civil pede às pessoas que não estacionar os seus veículos junto às margens.

Este domingo, a ANEPC alertou a população para a continuação do mau tempo até terça-feira, com chuvas e ventos fortes, reforçando o pedido para uma condução defensiva ou não atravessar zonas de cheias.