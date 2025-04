Segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta para o incêndio, ocorrido ao quilómetro 7,5 da A5, na zona de Carnaxide, concelho de Oeiras, foi dado às 12h50 e estava a ser combatido, pelas 13h15, por 18 operacionais, apoiados por sete viaturas.

As crianças que viajavam no autocarro não sofreram ferimentos, segundo adiantou a fonte da ANEPC, mas a circulação rodoviária no sentido Lisboa-Cascais da A5 encontra-se cortada na zona de Carnaxide, sem previsão de reabertura.