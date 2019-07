O protocolo sublinha o “reconhecimento mútuo da especial qualidade dos recursos, das redes e das respostas das duas instituições para vítimas de crimes e rege-se pelos princípios da reciprocidade da colaboração e da complementaridade da intervenção”.

O CNPDPCJ compromete-se a colaborar com a APAV no desenvolvimento de projetos, seminários, estudos e ações que promovam junto das comunidades a sensibilização e melhor conhecimento do fenómeno da violência contra crianças e jovens, bem como da sua prevenção.

Compromete-se igualmente a cooperar em ações e projetos levados a cabo por cada uma das entidades na área do apoio a crianças e jovens vítimas de violência, incluindo a realização de estudos e seminários e o desenvolvimento de projetos comuns, bem como partilhar informação relevante em matéria de promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens, entre outros parâmetros.

A APAV compromete-se a referenciar e sinalizar junto das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) locais as situações de crianças em risco ou perigo e disponibilizar serviços de apoio genérico, emocional e especializado, de âmbito jurídico, psicológico e social prestados pelos técnicos, respondendo às suas necessidades e expectativas, “de uma forma igualitária, qualificada e humanizada, sempre de acordo com os recursos humanos e materiais disponíveis”.