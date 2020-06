Em comunicado enviado à agência Lusa, a ProToiro indica que o protesto está agendado a partir das 10:15, junto ao Castelo de Elvas.

“O protesto tem como objetivo a discriminação de que o setor da tauromaquia está a ser alvo, com as normas da Direção Geral de Saúde (DGS) para os espetáculos tauromáquicos a preverem uma lotação de cerca de um terço, sendo menor do que os restantes espetáculos culturais que podem ter uma ocupação de 50% dos lugares dos recintos”, lê-se no documento.

Portugal e Espanha reabrem na quarta-feira a sua fronteira terrestre, após três meses de encerramento devido à pandemia de covid-19, numa cerimónia que se vai realizar entre Badajoz e Elvas com a presença do rei de Espanha, Filipe VI, do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com os primeiros-ministros dos dois países ibéricos.

De acordo com o programa hoje divulgado, pelas 09:30 de Portugal (10:30 em Espanha) haverá uma cerimónia no Museu Arqueológico de Badajoz, em que serão executados os hinos dos dois países e haverá uma fotografia de família. Quinze minutos mais tarde, decorrerá uma cerimónia semelhante, no Castelo de Elvas.