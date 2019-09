A prova registou este ano o maior número de equipas – 67 oriundas de 22 países de três continentes – para disputar um traçado de 390 quilómetros.

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Vimioso, Jorge Fidalgo, criticou hoje o despacho conjunto do Ministério da Administração Interna (MAI) e do Ministério da Agricultura, assinado na terça-feira, que motivou o cancelamento desta prova, por “determinar a completa interdição e, portanto, a paralisação de qualquer atividade no mundo rural ao proibir o acesso, circulação e permanência em espaços e caminhos florestais, bem como em caminhos rurais”.

“É completamente absurdo”, disse, acrescentando que Vimioso “é um concelho com uma economia débil que tem uma prova internacional com valias económicas e o Governo, numa atitude mais papista que o papa, desconsidera todos os esforços, não atende a especificidades e prejudica um concelho e a imagem do próprio país”.

Jorge Fidalgo (PSD) afirmou compreender “a necessidade de implementar medidas de prevenção/proteção de combate a incêndios”, mas disse não poder deixar de “lamentar e expressar o sentimento de revolta” pela publicação do despacho.

“A prova ‘King of Portugal’ está devidamente licenciada e todo o percurso foi inspecionado pela GNR e Bombeiros de Vimioso. Está prevista e assegurada a presença da GNR, Bombeiros e Segurança privada durante toda a prova. A prova realiza-se há sete anos, sempre em condições piores do que as atuais em termos de segurança”, disse.