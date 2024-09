“Em relação ao incêndio de hoje no município do Seixal, estamos à disposição para ajudar animais que possam estar em perigo”, escreveu na rede social Facebook a Provedoria dos Animais de Almada, apelando a quem “souber de algum caso” para entrar em contacto para a organização através do número 937344250.

“Já recebemos um pedido de auxílio relacionado a 20 cavalos, mas felizmente não foi necessária intervenção”, refere-se na mesma publicação, acrescentando que os elementos da organização continuam “atentos e prontos para agir se necessário”.

Um incêndio deflagrou hoje, às 12:52, numa zona de mato na localidade de Verdizela, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, e estava às 20:00 a ser combatido por 416 operacionais, apoiados por 139 veículos terrestres e um meio aéreo.

De acordo com uma nota do comando sub-regional da Península de Setúbal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio foi provocado por “um fogo em viatura que circulava na [autoestrada] A33 e que se propagou para uma zona de mato”.

“Esta ocorrência não provocou, conforme dados provisórios, feridos ou vítimas, registando-se cinco veículos civis ardidos”, avançou a ANEPC.

Às 17:45, o comandante sub-regional da Península de Setúbal da ANEPC, Sérgio Moura, disse à Lusa que não estavam habitações em risco e deu conta de duas frentes ativas, uma das quais em direção à Herdade da Apostiça, área essencialmente florestal já no concelho vizinho de Sesimbra, e das dificuldades sentidas nas operações devido ao vento.

Segundo o comandante, há meios posicionados para defesa de um posto de abastecimento de combustíveis e de um depósito de munições militares da NATO, com a colaboração das Forças Armadas, para adoção de “medidas preventivas”.

As autoridades “desaconselham as deslocações desnecessárias, não só para as pessoas não se colocarem em risco, como para não comprometerem a mobilidade dos meios de socorro”, acrescentou Sérgio Moura.

Segundo o ‘site’ da ANEPC, às 20:05, estavam mobilizados 416 operacionais, 141 meios terrestres e, com o cair da noite, já não está a atuar nenhum dos meios aéreos que operaram ao longo da tarde.