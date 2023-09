Apenas em julho, os proveitos da atividade turística foram de 754 milhões de euros, mais 10,6% do que em julho do ano passado, e as dormidas ascenderam a 8,8 milhões, mais 1,5% em termos homólogos.

Segundo o INE, “os proveitos da atividade turística seguem trajetória de desaceleração”, já que os aumentos são menores do que anteriormente.