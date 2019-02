João Paulo Correia transmitiu esta posição em declarações aos jornalistas no final da reunião semanal da bancada socialista, numa declaração em que criticou o processo de privatização dos CTT feito pelo executivo PSD/CDS-PP, mas em que também se demarcou das soluções propostas pelo PCP e Bloco de Esquerda.

"Esperamos que a auditoria da IGF sobre os CTT chegue rapidamente à Assembleia da República para que se possa recomendar ao Governo aquilo que pode ser o futuro da empresa e o futuro do serviço postal universal", declarou o "vice" do Grupo Parlamentar do PS.

Neste contexto, João Paulo Correia fez duras críticas ao processo de privatização na anterior legislatura, lamentando que o Governo PSD/CDS-PP tenha optado por vender 100% do capital dos CTT.

"Havia a opção de manter uma parte do capital e conservar o Estado com uma participação, o que permitiria um controlo em termos de gestão, tal como acontece na TAP e em outras empresas. O anterior Governo preferiu vender 100% com uma licença bancária, o que significa que o Estado para entrar na empresa tem de o fazer através do mercado, assumindo um papel de investidor e comportando-se com um operador de mercado", apontou.

João Paulo Correia considerou mesmo que "foi intenção do anterior Governo vender não só 100% do capital, mas blindar um eventual regresso do Estado ao capital da empresa".