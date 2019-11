Nas resoluções, do PAN e do PEV, que eram recomendações ao Governo, os socialistas votaram sempre contra, enquanto o CDS, que tinha reservas a algumas das propostas, optou pela abstenção, a par do PSD.

Os textos do PAN e do PEV tiveram os votos do PAN, PEV, PCP, BE, IL, Livre. O Chega absteve-se no do PAN.

No debate, na quinta-feira à tarde, o PAN, “Os Verdes” (PEV) e BE defenderam o reforço dos direitos e respeito pelas grávidas durante os partos, enquanto PS e CDS-PP preferiram confiar na recente legislação já existente sobre o assunto.

PAN e PEV apresentaram projetos de resolução pelos direitos e cuidados da mulher na gravidez e no parto, na sequência de uma petição pública também sobre a “situação frágil da mulher”, passível de humilhação por parte de profissionais de saúde, que podem “fazer valer as suas ideias ou crenças, desrespeitando o consentimento informado e a vontade da parturiente”.

A deputada do PAN Bebiana Cunha afirmou ser “essencial assegurar o respeito total pelas mulheres e a experiência de maternidade plena”, realçando que mais de 40% das mulheres revelam episódios de abuso, desrespeito ou práticas não consentidas”.