Fonte do executivo disse à agência Lusa que estes três diplomas são considerados "marcantes" no âmbito do trabalho político realizado na presente legislatura, sendo que dois deles, o da Lei de Bases da Habitação e o do estatuto do cuidador informal, deverão ser aprovados com o apoio da atual maioria de esquerda no parlamento (PS, Bloco de Esquerda, PCP e PEV).

Já o Plano Nacional de Investimentos tem um consenso entre socialistas, PSD e CDS-PP, tendo o Bloco de Esquerda, em sede de comissão, optado pela abstenção, enquanto o PCP votou contra.

Logo no início da presente legislatura, o primeiro-ministro, António Costa, sinalizou a importância de o Plano Nacional de Investimentos até 2030 ser objeto de "um amplo consenso político" na Assembleia da República.