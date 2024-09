É muito importante que o próximo ou a próxima procuradora-geral da República tenha a capacidade de liderança e a capacidade de comunicação, entre outras, estas duas qualidades são muito importantes”, destacou Pedro Nuno Santos.

O líder socialista afirmou saber que “são duas qualidades também que a senhora ministra da Justiça entende serem necessárias no perfil do procurador ou da procuradora” que sucederá a Lucília Gago e sobre isso “existe sintonia”.

“Quanto ao nome, nós não somos parte”, disse, quando questionado quem apontaria para o cargo e lembrou que o que está previsto na Constituição é que seja apresentada uma proposta pelo Governo e a nomeação seja do Presidente da República.

Pedro Nuno Santos falava ao jornalistas à chegada à Feira de São Mateus, em Viseu, onde se reuniu com diversos autarcas e militantes num jantar no interior do certame que este ano realiza a 632.ª edição.

Questionado quando é que foi a última vez que falou com Luís Montenegro sobre “uma ideia” para o país, Pedro Nuno Santos manteve o silêncio para depois dizer que já tiveram “oportunidade de conversar” e que continuará “sempre disponível para o fazer, com todo o gosto, com o senhor primeiro-ministro”.