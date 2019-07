Nas declarações que acompanham a votação do relatório final da segunda comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD), a que a Lusa teve acesso, os dois partidos com mais deputados no parlamento trocaram acusações.

Para o PSD, o PS “procurou diluir responsabilidades ou, mesmo, branquear certas práticas incorretas” nas suas propostas de alteração ao relatório.

O grupo parlamentar social-democrata afirma que, “ao contrário do Partido Socialista (…), o PSD não pretendeu alterar a estrutura do relatório, nem o desvirtuar, mas tão somente, pôr preto no branco ‘verdades'” que “devem ser explicitadas”.

O PSD lamenta ainda que “o ponto relativo à gestão danosa tenha dividido a comissão, com um empate na votação que teve como consequência a sua rejeição”.

Já o PS diz que as propostas de alteração do PSD “procuraram apenas alijar as suas próprias responsabilidades e afirmar a tese, sem suporte factual, de que só os governos dos outros são responsáveis”.

“Nas conclusões que votou e nas propostas que apresentou, o PS assume as responsabilidades dos governos socialistas, dos administradores por estes nomeados e do supervisor presidido por um seu militante [Vítor Constâncio, ex-governador do Banco de Portugal e ex-líder socialista] nos factos apurados, na medida em que foram efetivamente apurados pela comissão de inquérito”, pode ler-se na declaração de voto socialista.