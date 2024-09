"O PS está disponível para viabilizar um orçamento que tem muitas coisas com as quais o PS não concorda." Pedro Nuno Santos afirmou hoje que a negociação do Orçamento do Estado não são "detalhes", em resposta às palavras do primeiro-ministro.

Tem de haver respeito, negociação e, como o Governo "não tem maioria absoluta tem de fazer cedências", considera o secretário-geral do PS. O PS tinha acusado hoje o Governo de falta de “boa-fé negocial” sobre o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) por continuar sem enviar "informação imprescindível", manifestando preocupação sobre a capacidade de o executivo garantir “equilíbrio orçamental”. Em atualização.